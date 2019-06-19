الان تتابع استبعاد المدعي العام السويسري من قضية فساد الفيفا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل زيورخ- الخليج 365:
لم يعد بإمكان المدعي العام السويسري مايكل لوبر، أن يشارك في التحقيقات المتعلقة بمزاعم الفساد الخاصة بمسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب اجتماعه السري مع رئيس الاتحاد الدولي الحالي، جياني إنفانتينو، وذلك وفقاً لحكم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية.
وأفادت وكالة الأنباء السويسرية “اي دي ايه” أن المحكمة وجدت أن قرار لوبر مقابلة رئيس الاتحاد بشكل غير رسمي ثلاث مرات دون توثيق المحادثات يتعارض مع الإجراءات الجنائية.
وخلصت المحكمة في النهاية إلى أن ظروف الاجتماعات تثير الشكوك حول التحيز.
وتم فتح تحقيق تأديبي منفصل ضد لوبر في مايو الماضي من قبل السلطات السويسرية التي تراقب مكتب لوبر للادعاء العام.
ودافع لوبر عن نفسه قائلاً إن مثل هذا الاجتماعات طبيعية، وأنها كانت تخدم طلب التعاون والمساعدة في البيانات.
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