مصر المقاصة يتعاقد مع شركة لتحليل أداء اللاعبين...

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جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة مصر المقاصة مع إحدى الشركات الخاصة لتحليل أداء اللاعبين أثناء التدريبات وفى المباريات، فى إطار رغبة الإدارة على تجهيز الجهاز الفنى بأحدث الطرق العلمية فى التدريب خاصة وأن الجميع يسعى للمنافسة على المربع الذهبى والعودة من جديد للمشاركة فى البطولات القارية . كان مجلس إدارة المقاصة قد تعاقد مع الشركة الراعية للمنتخب الوطنى فى قياسات القدرات البدنية للاعبين فى إطار خطة إدارة الفريق الفيومى الإستعانة بأفضل الطرق التحليلية فى الموسم المقبل . Advertisements يذكر أن أحمد حسام ميدو المدير الفنى للمقاصة طلب من مجلس الإدارة ضرورة التعاقد مع إحدى الشركات لقياس القدرات البدنية للاعبين طبقا للنظام المتبع خارجيا مع كافة الفرق ، وهو ما تفهمه مجلس الإدارة ووافق على الفوز بطلبات ميدو .

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