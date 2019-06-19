شكرا لقرائتكم ميدو يرفض دعم مصر المقاصة بلاعبي القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض أحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة فكرة التعاقد مع أى لاعب من القسم الثانى فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، مؤكدا أن الفريق لا يتحمل أكثر من اللاعبين المتواجدين به فى الوقت الحالى ، خاصة وأن الإدارة قامت بالتعاقد مع عدد كبير من لاعبى القسم الثانى العامين الماضيين .
فى ذات السياق مازال ميدو يدرس حاليًا التقرير الفنى للمدير الفنى الأسبق للفريق من أجل تحديد احتياجاته نهاية الأسبوع الجارى .
وينتظر ميدو قائمة الراحلين عن الأهلى والزمالك للدخول فى مفاوضات رسمية معهم من أجل التعاقد مع بعضهم .
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