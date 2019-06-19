الـ"Var" يحرم البرازيل من الفوز على فنزويلا في "كوبا أمريكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): انتهت ثاني مباريات منتخب البرازيل مستضيف بطولة كوبا أمريكا بالتعادل السلبي ضد المنتخب الفنزويلي صباح اليوم الأربعاء. وشهدت الدقيقة 61 هدفًا ملغيًا للبرازيل بسبب وجود تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد الـ"Var". ويتصدر منتخب البرازيل مجموعته برصيد 4 نقاط بعد الفوز على بوليفيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة.

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