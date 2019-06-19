جيريرو : نستحق الفوز على بوليفيا

بعد أختياره أفضل لاعب في مباراة بيرو وبوليفيا، والتي أنتهت بفوز منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف لينعش اماله في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا قال باولو جيريرو مهاجم منتخب بيرو أن منتخب بلاده استحق الفوز الكبير الذي حققه على منتخب بوليفيا.
وقال باولو جيريرو في تصريحات عقب المباراة : دخلنا المباراة بهدوء وبعض التوتر بسبب نتيجة المباراة الاولى امام فنزويلا ورغم أن بوليفيا لم تقدم شىء يذكر إلا أنهم تقدموا بهدف من ركلة جزاء الا اننا استعدنا الثقة وتمكنا من تسجيل هدف التعادل وفي الشوط
وحول موقف بيرو من التأهل للدور ربع النهائي قال جيريرو : اعتقد اننا نستحق التأهل وعلينا تقديم مباراة قوية امام البرازيل ولنرى ما سيحدث.
يذكر أن باولو جيرو سجل هدف بيرو الأول أمام بوليفيا ليكون هدفه الخامس في بطولات كوبا أمريكا ليكون أفضل هداف بيروفي في تاريخ كوبا أمريكا.
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