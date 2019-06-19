محدث | انتقالات المحترفين العرب في الميركاتو الصيفي 2019

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في هذا الموضوع المُحدث والخاص بموقع الخليج 365، نستعرض معكم نشاط اللاعبين العرب في سوق الانتقالات الصيفي 2019 أول بأول، لاعبو شمال أفريقيا من المغرب وتونس والجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا، بالإضافة إلى لاعبي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ولاعبي الخليج العربي.

التغطية تتضمن نوع الصفقة “إعارة أو انتقال مجاني أو انتقال بقانون بوسمان أو انتقال بعقد دائم”، بالإضافة لتوضيح القيمة المالية لكل لاعب.

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جدول الانتقالات

اللاعب – المركز الجنسية انتقل من – إلى نوع الصفقة آندي ديلور– مهاجم الجزائر من تولوز الفرنسي إلى مونبلييه الفرنسي تحويل إعارة لعقد دائم سمير حاجي – مهاجم المغرب من فولا اللوكسمبورجي إلى آر إيه فيرتون البلجيكي انتقال مجاني محمد عواطة – صانع ألعاب سوريا من همشتايتن الألمانيي إلى شفاينفورت الألماني غير معلن نعيم دهبي – وسط تونس من ليون دوشير الفرنسي إلى سانت بريست الفرنسي انتقال مجاني سعد بقير – وسط تونس من الترجي التونسي إلى أبها السعودي غير معلن حكيم عاشور – جناح أيسر تونس من فيري شتيلو الفرنسي إلى درانسي الفرنسي انتقال مجاني Advertisements هلال بن موسى – وسط إرتكاز وجناح أيسر المغرب منإمينالهولندي إلى سيبسي أوسك الروماني انتقال مجاني عبد الرحمن مزيان – جناح أيسر الجزائر من اتحاد العاصمة الجزائري إلى العين الإماراتي انتقال مجاني العربي هلال سوداني – مهاجم متحرك الجزائر من نوتنجهام فورست الإنجليزي إلى أولمبياكوس اليوناني 3 ملايين جنيه إسترليني عاطف شحشوح – صانع ألعاب وجناح أيسر المغرب من رايزاسبور التركي إلى أنطالياسبور التركي انتقال مجاني أكيم زيدادكا – ظهير أيمن الجزائر من ماريجناني الفرنسي إلى كليرمونت فوت الفرنسي انتقال مجاني نبيل لزهر – جناح أيمن المغرب من ليجانيس الإسباني إلى أهلي قطر انتقال مجاني نظيم البدوي – صانع ألعاب فلسطين من سينسيناتي الأميركي إلى نورث كارولينا الأميركي تحويل إعارة لعقد دائم كريم شينتوف – مهاجم المغرب من ستاد نيون السويسري إلى ستاد لوزان السويسري انتقال مجاني

* الجدول يُحدث بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش، يوميًا، على مدار أيام الميركاتو الصيفي.