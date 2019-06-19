تقرير | كمين مصري مغربي لـ “أحمد أحمد” في ستاد القاهرة غدًا!

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يستعد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “أحمد أحمد” لمواجهة شاقة في مؤتمر صحفي مفتوح يوم غد الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة، وهو اللقاء الأول للملغاشي مع الصحفيين، منذ فضيحة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، والإفراج عنه من قبل السلطات الفرنسية بعدما خضع للتحقيق لمدة خمس ساعات في باريس.

المؤتمر لن يَمر بتلك السهولة على اللجنة المنظمة أو أحمد أحمد، فهناك العديد من التساؤلات التي تشغل الرأي العام والشارع الرياضي في مصر وتونس والمغرب، وتحتاج لإجابات واضحة وشفافة من قبل رئيس الكاف.

لعل أهم تلك القضايا، ما سيحدث بعد رفع إدارة الوداد لشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية في سويسرا، TAS، ضد الكاف وإدارة نادي الترجي بسبب أحداث الملعب الأولمبي في رادس الشهر الماضي.

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علاوة على غموض علاقة الكاف بشركة لاجاردير سبورت الفرنسية، وحقيقة تجاهل الكاف لتعديل بنود العقد المُبرم مع لاجاردير بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا إلى 24 بدلاً من 16، وهو ما تحدث عنه سكرتير عام الكاف المُقال “عمرو فهمي” في مكالمة هاتفية مع قناة MBC مصر (التفاصيل).

وتزامن مع إعلان الكاف لتفاصيل مؤتمر أحمد أحمد في ستاد القاهرة، صباح يوم غد الخميس، عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، للتحدث عن كأس أمم أفريقيا 2019، وصول أهم مراسلي القنوات المغربية إلى أرض الكنانة، والذين يستعدون للحضور بتحفز غير عادي بعد الهفوات التي اقترفت في حق الوداد بذهاب وإياب نهائي أفريقيا.

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وفي مقدمة القنوات الواصلة من المغرب “القناة الرياضية المغربية وقناة medi1 TV”، بالإضافة إلى مراسلي راديو مارس وراديو ميدراديو وراديو بلوس أكادير.

كما حطت بعثة منتخب المغرب في مطار القاهرة الدولي مساء يوم أمس الثلاثاء، قادمة من مدينة مراكش، حيث عسكر أسود أطلس في المدينة الحمراء على مدار الأسبوعين الماضيين للتحضير لمواجهة منتخبات “ناميبيا وكوت دي فوار وجنوب أفريقيا” في دور مجموعات أمم أفريقيا 2019.

وستحدد نتائج المؤتمر مصير ومستقبل أحمد أحمد في قادم المواعيد، فإذا ما استطاع صد الهجمات التي سَتشن عليه من الصحفيين العرب، وتجنب الصدامات بمختلف أنواعها وبشتى صورها، فلن يواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على كرسيه خلال الأشهر التي سوف تسبق موعد الانتخابات الرئاسية للكاف في مارس 2021، لكن كيف سيتعامل مع الأسئلة المحرجة؟.

إلى ذلك، قام الكاف بارسال الاشعار الخاص بموعد المؤتمر الصحفي إلى الصحفيين المعتمدين في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، في رسالة خاصة عبر البريد الإلكتروني.

وقال الكاف في رسالته “الإعلاميون المعتمدون لحضور توتال كأس الأمم الأفريقية 2019، مدعوون لحضور المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس CAF أحمد أحمد، يوم الخميس، الموافق 20 يونيه 2019، بستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 11:00 (التوقيت المحلي)”.

وأوضح الكاف “يسبق المؤتمر الصحفي لأحمد أحمد، مؤتمر آخر لنائب الأمين العام أنطوني بافو، يوم الاربعاء 19 يونيه، في تمام الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، وأيضًا بقاعة مؤتمرات ستاد القاهرة الدولي”.

وتفتتح كأس أمم أفريقيا يوم الجمعة 21 يونيه بمباراة مصر وزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى، على أن تقام مباراة الكونجو الديمقراطية وأوغندا في اليوم التالي مع مباراتين من المجموعة الثانية.