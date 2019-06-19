رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وباراجواي على الهواء مباشرةً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وباراجواي على الهواء مباشرةً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده تحدي جديد حينما يواجه التانجو منتخب باراجواي في المباراة التي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد جوفيرنادور ماجاليس لحساب مباريات الجولة الثانية للمجوعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على موقف المنتخبان في المجموعة بالإضافة إلى أبرز القنوات التي ستقوم بنقلها على الهواء مباشرةً

وقبل اللقاء يحتل منتخب باراجواي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها بالتعادل مع المنتخب القطري في الجولة الاولى بهدفين في كل شبكة.

في المقابل يخوض المنتخب الارجنتيني المباراة وهو متذيل للمجموعة بعد أن خسر في الجولة الافتتاحية من المنتخب الكولومبي بهدفين مقابل لا شيء.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر القنوات التالية :-

• Sport TV 1

• Polsat Sport

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• beIN SPORTS HD 1 FR

• TRT Spor HD

• Arena Sport 1 HD Cro

• Varzish Sport HD

• beIN SPORTS MAX 3 HD

• beIN SPORTS MAX 4 HD

• Fox Sports 4 NL