رياضة | مدرب منتخب مصر السابق: الزمالك لن يتأثر برحيل كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر السابق: الزمالك لن يتأثر برحيل كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق بأن الزمالك لا يحتاج لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل لأنه يكفيه عودة المعارين له.



وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :" الزمالك لديه هذا الموسم فريق متكامل حتى المعارين ولا يحتاج لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل".



واختتم نبيه تصريحاته قائلاً :" حتى لو رحل بعض اللاعبين الأساسيين مثل كهربا فلن يؤثر عليه لأنه يكفيه عودة اللاعبين المعارين".