رياضة | موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب الأرجنتيني تحدي جديد في بطولة كوبا أمريكا حينما يواجه نظيره الباراجوياني في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 20 يونيو على ملعب إستاد جوفيرنادو ماجاليس لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة وهو متذيل المجموعة برصيد لا شيء من النقاط بعد أن فشل في الإختبار الاول وسقط ضد المنتخب الكولومبي بهدفين مقابل لا شيء ما جعل الجماهير تنقلب على ليونيل ميسي ورفاقه خوفاً من الخروج المبكر.

Advertisements

في المقابل يدخل منتخب باراجواي المباراة بنية الفوز من أجل الإقتراب وحصد ثلاثة نقاط تكون كافية لقيادتهم إلى الدور المقبل حيث تعادل رفقاء كاردوزو في الجولة الأولى مع المنتخب العربي القطري بهدفين في كل شبكة وأضاعوا على أنفسهم الفوز بعد تقدمهم بهدفين مقابل لا شيء.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي ماكس 3 ويعلق عليها التونسي الكبير عصام الشوالي وقناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 4 ويعلق عليها محمد الكواليني ورفيق صايفي.