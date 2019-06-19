رياضة | موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض المنتخب الأرجنتيني تحدي جديد في بطولة كوبا أمريكا حينما يواجه نظيره الباراجوياني في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 20 يونيو على ملعب إستاد جوفيرنادو ماجاليس لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة وهو متذيل المجموعة برصيد لا شيء من النقاط بعد أن فشل في الإختبار الاول وسقط ضد المنتخب الكولومبي بهدفين مقابل لا شيء ما جعل الجماهير تنقلب على ليونيل ميسي ورفاقه خوفاً من الخروج المبكر.
في المقابل يدخل منتخب باراجواي المباراة بنية الفوز من أجل الإقتراب وحصد ثلاثة نقاط تكون كافية لقيادتهم إلى الدور المقبل حيث تعادل رفقاء كاردوزو في الجولة الأولى مع المنتخب العربي القطري بهدفين في كل شبكة وأضاعوا على أنفسهم الفوز بعد تقدمهم بهدفين مقابل لا شيء.
ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT
وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي ماكس 3 ويعلق عليها التونسي الكبير عصام الشوالي وقناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 4 ويعلق عليها محمد الكواليني ورفيق صايفي.