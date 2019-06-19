رياضة | الشكوك تحوم حول مستقبل نجم أهلي جدة مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشكوك تحوم حول مستقبل نجم أهلي جدة مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة السعودية عن إثارة والد الدولي التشيلي باولو دياز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي الشكوك حول مصير اللاعب مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وقالت تلك المصادر أن دياز إقترب بشدة من الرحيل إلى فريق نادي ريفر بليت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية طبقاً لتصريحات والده التي أدلى بها إلى شبكة تيكسبورت والتي قال فيها أن نجله لا يقدر أن يرفض عرض من بطل أمريكا الجنوبية ولديه رغبة كبيرة في العودة للأرجنتين.