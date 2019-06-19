رياضة | هل يعود آل سويلم لرئاسة نادي النصر ؟

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ترددت بعض الأنباء القوية خلال الساعات القليلة الماضية عن إحتمالية عودة سعود آل سويلم رئيس نادي النصر والذي إنتهت ولايته إلى منصبه من جديد.

وأعلن آل سويلم عدم ترشحه لرئاسة العالمي وإكتفاءه بالسنة التي تولى فيها المنصب والتي قاد خلالها كتيبة روي فيتوريا إلى إحراز لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.