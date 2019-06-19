رياضة | ترتيب مجموعة البرازيل بعد التعادل مع فنزويلا في كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة البرازيل بعد التعادل مع فنزويلا في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة منتخب البرازيل مع منتخب فنزويلا، بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وأصبحت المجموعة الأولى أكثر تنافسا، ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" ترتيب تلك المجموعة بعد إنتهاء الجولة الثانية.

1- البرازيل 4 نقاط.

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2- بيرو 4 نقاط.

3- فنزويلا نقطتين.

4- بوليفيا 0 نقاط.

وسوف يلتقي منتخب بيرو صاحب المركز الثاني، مع منتخب البرازيل متصدر المجموعة في الجولة المقبلة، من أجل تحديد الفريق الذي سينهي تلك المجموعة متصدرا لها.