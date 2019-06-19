رياضة | كلاكيت ثاني مرة.. الـ"var" يحرم البرازيل من هدف في شباك فنزويلا "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاكيت ثاني مرة.. الـ"var" يحرم البرازيل من هدف في شباك فنزويلا "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرم الحكم التشيلي كوتينيو لاعب منتخب البرازيل من تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، في شباك نظيره منتخب فنزويلا في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2019.

وأحرز كوتينيو هدفا في الدقيقة 87 قبل أن يقوم الحكم التشيلي باللجوء للفار والغاء ثاني أهداف البرازيل في هذه المباراة لتبقى النتيجة 0-0.