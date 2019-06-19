رياضة | الهلال يكسب معركته ضد اتحاد الكرة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يكسب معركته ضد اتحاد الكرة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة عن نجاح فريق الكرة الأول بنادي الهلال في معركته ضد إتحاد الكرة قبل إنطلاق فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
ودخل الزعيم في صدامات كثيرة مع إتحاد الكرة الموسم الماضي أبرزها شكواه ضد مشاركة بعض اللاعبين الهواة مع أنديتهم في مباريات الدوري.
وإستقر إتحاد الكرة على منع مشاركة اللاعبين غير المحترفين مع أنديتهم الموسم المقبل وبناء عليه يمنع أي لاعب من الإنتقال من فريق إلى آخر خارج الوقت الرسمي لفترة الإنتقالات صيفية كانت أو شتوية.
وكان الهلال قد إحتج الموسم الماضي على مشاركة محمد القرني مع الوحدة وعبد الله العويشير مع أحد أمام الزعيم في المباراتين الذي تعادل فيهما وخسر بسببهما أربعة نقاط كاملة كلفته لقب الدوري.
لكن إتحاد الكرة رفض وقتها بحجة أن المسوؤولين قد وقعوا في بداية الموسم على موافقة خاصة بلوائح الإتحاد والتي تنص على مشاركة اللاعبين كهواة مع أنديتهم ما جعل الهلال يصعد الأمر للفيفا.