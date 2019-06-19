رياضة | الهلال يكسب معركته ضد اتحاد الكرة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يكسب معركته ضد اتحاد الكرة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة عن نجاح فريق الكرة الأول بنادي الهلال في معركته ضد إتحاد الكرة قبل إنطلاق فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ودخل الزعيم في صدامات كثيرة مع إتحاد الكرة الموسم الماضي أبرزها شكواه ضد مشاركة بعض اللاعبين الهواة مع أنديتهم في مباريات الدوري.

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