الامارات | سليمان البلوشي مدربا رسميا لدبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان البلوشي مدربا رسميا لدبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي عن التعاقد مع المدرب المواطن سليمان حسن البلوشي لقيادة الفريق الاول للنادي في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، بعقد يمتد لموسم واحد، وفي سياق متصل عبر رئيس مجلس ادارة نادي دبا الحصن خميس خصاو عن سعادته لإتمام التعاقد مع البلوشي وكادره التدريبي وقال للامارات اليوم:
المدرب سليمان من خيرة المدربين المواطنين وكان ضمن اهتماماتنا وتابعنا أسلوبه التدريبي وهو من المدربين الجيدين بأسلوبه التكتيكي ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهمته المقبلة.
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