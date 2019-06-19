شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يحذر لاعبى الأهلى من عدم الاتنظام فى تدريبات الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبي فريقه سواء المحليين أو المحترفين من التأخر عن موعد الانتظام فى التدريبات، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، ،بعد حصول الفريق على أجازة طويلة ،عقب تأجيل مباراتي المقاولون والزمالك لبعد نهائيات كأس الأمم الافريقية المقرر اقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري الى 19 يوليو المقبل.

ويتدرب الأهلى على ملعب التتش بالجزيرة لمدة أسبوع، قبل أن يسافر لأسبانيا لإقامة معسكر استعدادى هناك.