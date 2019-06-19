شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تتعادل سلبيًا أمام فنزويلا في «كوبا أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الفنزويلي في المباراة التي جمعتهما، فجر الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى لـ«كوبا أمريكا 2019».

لم يفلح الفريقان في التسجيل طوال أحداث اللقاء، وفي الدقيقة 38 ألغى حكم المباراة هدف البرازيلي جابرييل جيسوس بسبب تسلل زميله روبرتو فيرمينو.

وعاد حكم المباراة من جديد ليلغي هدفا لصالح البرازيل أحرزه كوتينيو في الدقيقة 88 من أحداث المباراة، بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار».