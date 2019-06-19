شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح ميشيل بلاتيني بعد التحقيق معه في قضايا فساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت السلطات الفرنسية سراح الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، بعد استجوابه لعدة ساعات في إطار تحقيق حول فساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022، حسب «سكاي نيوز عربية».

قال محامي أسطورة كرة القدم الفرنسية، وليام بوردون: «هو لم يعد قيد الاحتجاز»، فيما أكد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد، أن اجتماع فرنسا هو الذي منح قطر حق تنظيم البطولة بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية.

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وشارك في هذا الاجتماع وقتها كل من بلاتر ونيكولا ساركوزي، الرئيس السابق لفرنسا، وميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي، وتميم بن حمد، أمير قطر.

وقال بلاتر، في تصريحات نقلتها «أسوشيتيد برس»: «الأمر مفصل بالكامل، وهذا ما أقوله دائما»، في إشارة إلى ما ورد في كتابين نشرهما منذ رحيله عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أضاف: «اتصل بي بلاتيني وقال إن الاتفاق الذي توصلنا إليه داخل اللجنة التنفيذية بالنسبة لاستضافة الولايات المتحدة الأميركية للمونديال سيواجه صعوبات في العمل».

وألقي القبض على بلاتيني من قبل الشرطة الفرنسية لاستجوابه ضمن تحقيقات مزاعم الفساد المتعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.