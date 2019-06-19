«مين يشربها سادة»؟

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جدة - خالد شويل - عادل الماس، وليد سعيد (جدة) ، عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية ، تنصيب أنمار الحائلي وأحمد الصائغ وفهد بن نافل، رؤساء لأندية الاتحاد والأهلي والهلال، لمدة 4 سنوات خلال الجمعيات العمومية التي عقدت في مقار أنديتهم بحضور أعضاء لجان الانتخابات وعدد من الإدارات السابقة، وسيفتح باب الطعون ضد إجراءات الجمعية العمومية اليوم (الأربعاء) ولمدة يوم واحد على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات [email protected] وذلك وفق نموذج الطعون.

ففي جدة، تمت تزكية أنمار الحائلي والمهندس أحمد الصائغ، رئيسين للاتحاد والأهلي بعد إغلاق باب الترشح دون تقدم منافسين، حيث سبق لأنمار الحائلي ترؤس النادي قبل إبعاده من الهيئة وعودته الموسم الماضي ضمن قائمة أعضاء لؤي ناظر، وكان الصائغ قد تولى رئاسة النادي بالتكليف من الهيئة العامة للرياضة، بعد إنهاء تكليف الرئيس السابق عبدالله بترجي.

وفي العاصمة الرياض، انتخب فهد بن نافل رئيساً لنادي الهلال بعد أن أدلى أعضاء الجمعية العمومية بأصواتهم، إذ حصل على 15061 صوتاً مقابل 612 لمنافسه موسى بن عبدالعزيز الموسى، في إشارة واضحة للدعم الكبير الذي يجده النافل من داخل البيت الهلالي.