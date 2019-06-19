الحائلي يطمئن الجماهير.. والكعكي يتولى القدم.. والبخيت أميناً

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكد رئيس نادي الاتحاد الجديد أنمار الحائلي، أنه سيعمل وأعضاء إدارته على تقديم عمل مشرف يليق بحجم ومكانة العميد، مشيداً بالدعم اللامحدود "الذي حظيت به الأندية أكد رئيس نادي الاتحاد الجديد أنمار الحائلي، أنه سيعمل وأعضاء إدارته على تقديم عمل مشرف يليق بحجم ومكانة العميد، مشيداً بالدعم اللامحدود "الذي حظيت به الأندية السعودية من قبل القيادة الرشيدة والاهتمام غير المستغرب من قبل رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبمشيئة سنقدم كل ما بوسعنا لظهور نادي الاتحاد بالصورة التي ينتظرها الجميع". وأوضح الحائلي أنه على تواصل دائم مع للرئيس السابق لؤي ناظر بشأن كافة الأمور المتعلقة بالنادي واللاعبين المحترفين المحليين والأجانب "وسنبذل الغالي والنفيس من أجل إسعاد جماهير العميد الوفية". وأشار الحائلي في ختام تصريحه عقب تزكيته رئيساً لنادي أنه ‏على تواصل مع مدرب الفريق الكروي الأول التشيلي سييرا، حيال كافة الجوانب الخاصة بمستقبل اللاعبين المحترفين المحليين والأجانب ومن سيستمر مع الفريق ومن سيتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مطمئناً الجماهير الاتحادية بأنهم سيرون العميد بثوب جديد بإذن الله.



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