شكرا لقرائتكم خبر عن الصقيه: أوقفنا الهدر المالي في الطائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

كشف لـ«الخليج 365» رئيس المجلس التنفيذي لنادي الطائي المهندس سعود الصقيه أن الهدف الرئيسي والثابت للمجلس التنفيذي في الموسم الرياضي القادم عودة «صائد الكبار» لدوري المحترفين السعودي، مبيناً أن خطوات العمل للموسم الجديد بدأت فعلياً بمعسكر في رومانيا وتحديداً في مدينة بوخارست، وسيتم خلال الأيام القادمة التوقيع مع المتعهد لتنفيذ المعسكر الخارجي.

وعن تجربة المجالس التنفيذية وتفعيلها في الأندية السعودية قال الصقيه: «الفكرة كانت جميلة من هئية الرياضة، فهي عنصر مساعد لضبط الإدارة مالياً وفنياً وإدارياً، وتعدد الآراء والزوايا من أكثر من إنسان أفضل من صاحب قرار واحد».

واعترف الصقيه أن المرحلة الماضية كان فيها هدر مالي سواء على مستوى استقطاب اللاعبين الأجانب أو على مستوى المدربين.

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وقال: «حالياً المجلس التنفيذي أصبح يفحص كل ملف على حدة بصورة دقيقة ومنظمة بعدما أصبح للقرار هوية ومعايير للحكم النهائي».

ووجه الصقيه رسالة للاعبين بقوله: «الانضباطية الموسم القادم هي المرتكز الرئيسي الذي من خلاله تتم برمجة الحوافز المالية، واستلام الرواتب الشهرية بصورة منظمة، وحقيقة لاحظت الكثير من الأندية بما فيها الطائي عليها التزامات رواتب شهرية تصل إلى 5-6 شهور ويترتب على ذلك خسارة النادي أو أي نادٍ آخر، وهنا يجب التخلص من الوعود الوهمية للاعبين من قبل إدارات الأندية وعدم تحميلها أكثر من طاقاتها، فجميع السيولة المالية هي تبرعات محبين للأندية؛ لهذا علينا أن نلتزم حتى ننجح في العمل وتكون المصداقية هي الأهم في التعامل وكل ما كان النادي ملتزماً على كل ما اتفق به مع أي لاعب بشكل واضح وتنفيذ واجبات العقد، هنا اللاعب مطالب بتنفيذ واجباته والتزاماته التي عليه مع النادي، فالعلاقة يجب أن تحكمها والواجبات والالتزامات».

وأعلن الصقيه استثمار واجهة مقر النادي الجديد من خلال استثمار الجهة الغربية وجارٍ العمل لأخذ موافقات الجهات الرسمية، خصوصاً هيئة الرياضة والبلديات لاستكمال كافة الإجراءات، وأنا من الذين طالبوا أن يكون الاستثمار ذاتياً من النادي وليس منحها لمستثمر آخر حتى يكون الدخل كاملاً للنادي.