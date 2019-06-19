شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي في مهمة إنقاذ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم ( جدة)

قدم منتخب تشيلي حامل لقب آخر نسختين من بطولة كوبا أمريكا نفسه كمنافس قوي على البطولة عندما اكتسح نظيره الياباني برباعية نظيفة في أول لقاءات الفريقين فجر أمس (الثلاثاء) على ملعب «يورومبي»، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالدور الأول من بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل. وسجل أهداف تشيلي كل من إريك بولغار، وإدواردو فارغاس وأليكسيس سانشيز، وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب التشيلي صدارة المجموعة بالاشتراك مع أوروغواي التي هزمت الإكوادور (4-0) أيضا يوم (الإثنين).

من جانب آخر، يسعى المنتخب الأرجنتيني لتجديد آماله بالتأهل لدور ربع النهائي عندما يلتقي منتخب البارغواي فجر اليوم (الخميس)، خصوصا بعد خسارته المفاجئة أمام كولمبيا بهدفين نظيفين. وكان المنتخب الأرجنتيني قد واصل تحضيراته لمباراته أمام بارغواي في الوقت الذي استمر فيه الثنائي روبرتو بيريرا وماركوس أكونيا في أداء التدريبات التأهيلية.

وأكد الجهاز الطبي لـ«الألبيسيليستي» في بيان، تحسن حالة بيريرا الذي تعرض خلال الحصة التدريبية الخميس الماضي لحمل عضلي زائد، ولكنه سيواصل التدريبات المنفردة.

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كما واصل ماركوس أكونيا خوض التدريبات المنفردة على هامش المران الجماعي عقب شكواه هو الآخر من حمل عضلي زائد في العضلة الضامة، بينما خاضت باقي المجموعة «تدريبات خططية لبداية الكرة من الخلف وإنهاء الهجمة بالنسبة للمهاجمين»..

وكانت صحيفة «موندو ديبورتيفو» قد ذكرت أن ليونيل ميسي نجم راقصي التانغو أصبح أكثر نضجا في الفترة الأخيرة، موضحة أن البرغوث يلعب دورا قياديا داخل وخارج الملعب. وأوضحت أيضا أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مشيرة أن ميسي دخل غرفة خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة، ورفع من معنويات زملائه، خصوصا أن معظمهم من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة.

ونقلت الصحيفة، كلمات ميسي داخل غرفة خلع الملابس، فقال «هذه مجرد بداية، يجب علينا أن نفكر في مباراة باراغواي، نحن جميعا على نفس الخط، يجب علينا العمل بمسؤولية حتى نصل إلى النهاية الجيدة».