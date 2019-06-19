شكرا لقرائتكم عودة معارو الزمالك إلى التدريب فى القلعة البيضاء بعد انتهاء إعارتهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود لاعبو الزمالك المنتهى إعارتهم للأندية المختلفة إلى تدريبات الفريق خلال الأسبوع الجارى، بعد إخطارهم من قبل الجهاز الإدارى بعودتهم جميعًا للانتظام فى تدريبات الفريق بعد نهاية فترة الإعارة، وذلك لحسم موقفهم بشكل نهائى وتقيمهم بناء على وجهة نظر خالد جلال، المدير الفنى للفريق.

ومن المقرر أن يتولى تدريبهم عبدالحميد بسيونى، المدرب العام الجديد الذى تولى المهمة بداية من مران الإثنين، خلفا لنبيل محمود "رامبو"، على أن يتم وضع تقيم نهائى بشأن الحاجة لخدمات بعضهم وفقًا لرؤية خالد جلال، وذلك ضمن الاستعدادات للسفر خلال الفترة المقبلة؛ لإقامة الفريق معسكره فى قبرص وذلك حتى يحدد خالد جلال، ملامح قائمة الأبيض فى الموسم الجديد، سواء من خلال اللاعبين الحاليين المتواجدين مع الفريق أو العائدين من الإعارة.