ثنائي بيراميدز على رادار الأهلى

لا أحد يتوقع أن يحدث انتقال لاعب من بيراميدز لنظيره النادي الأهلي أو العكس منذ شراء وتحول اسم الأخير من الأسيوطي لبيراميدز، إلا أنه يبدو أن هناك شك في هذا الأمر، حيث بدأ مسئولو الناديين بالتفكير بالاستغناء عن بعض لاعبيه عن طريق البيع أو الإعارة، ويترقب مسئولو الأهلى رد نادي بيراميدز في الفترة القادمة، تمهيداً للبدء فى مفاوضات لضم لاعبي بيراميدز أحمد أيمن منصور و الدولي نبيل دونجا، خاصة وأن الأهلي يريد خدماتهما بشدة لسد حاجات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقد أتم الأهلي توقيع اللاعب أحمد أيمن منصور من صفوف المصري البورسعيدي قبل انتقاله لبيراميدز ، إلا أن الصفقة لم تحدث بعد إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

وقد نجح دونجا في وضع أقدامه بقوة كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية، في الوقت الذي يريد بيراميدز التعاقد مع النيجيري جونيور أجاي، الأمر الذي قد يدين الناديين لعمل صفقة تبادلية رغم تمسك الأهلي ببقاء أجاي في الموسم القادم.