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كوبا أمريكا .. فنزويلا تتعادل مع البرازيل في مباراة الـ “VAR”

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رضا علي

نجح المنتخب الفنزويلي في اقتناص نقطة ثمينة من المنتخب البرازيلي بالتعادل السلبي ضمن  الجولة الثانية من دور المجموعات .

وشهدت المباراة احداثا مثيرة وجدلا كبيرا ، حيث ألغى الحكم التشيلي خوليو جونزاليس 3 أهداف لراقصي السامبا، وسط اعتراض كبير .

وفرضت تقنية الڤار التعادل بين الفريقين، وذلك بعد إلغاء 3 أهداف لمصلحة المنتخب البرازيلي  هدف في الشوط الاول للاعب فيرمينو لكن الحكم ألغى الهدف، بسبب مخالفة على مهاجم البرازيل لصالح المدافع الفنزويلي ميكيل فيلانويفا قبل تسديد الكرة.

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وهدفين في الشوط الثاني من المباراة، حيث رفض الحكم هدف جيسوس بداعي التسلل، ورفض هدف كوتينهو أيضا للتسلل على روبرتو فيرمينيو.

 

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