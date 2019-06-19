كوبا أمريكا .. فنزويلا تتعادل مع البرازيل في مباراة الـ “VAR”

رضا علي

نجح المنتخب الفنزويلي في اقتناص نقطة ثمينة من المنتخب البرازيلي بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات .

وشهدت المباراة احداثا مثيرة وجدلا كبيرا ، حيث ألغى الحكم التشيلي خوليو جونزاليس 3 أهداف لراقصي السامبا، وسط اعتراض كبير .

وفرضت تقنية الڤار التعادل بين الفريقين، وذلك بعد إلغاء 3 أهداف لمصلحة المنتخب البرازيلي هدف في الشوط الاول للاعب فيرمينو لكن الحكم ألغى الهدف، بسبب مخالفة على مهاجم البرازيل لصالح المدافع الفنزويلي ميكيل فيلانويفا قبل تسديد الكرة.

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وهدفين في الشوط الثاني من المباراة، حيث رفض الحكم هدف جيسوس بداعي التسلل، ورفض هدف كوتينهو أيضا للتسلل على روبرتو فيرمينيو.