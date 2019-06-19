إطلاق سراح بلاتيني بعد توقيفه احتياطيا

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أطلقت السلطات الفرنسية سراح الرئيس السابق للإتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني الأربعاء، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس، بعد استجوابه لعدة ساعات في إطار تحقيق حول فساد في منح قطر حق استضافة مونديال 2022.

وقال وليام بوردون محامي اسطورة كرة القدم الفرنسية قبيل الساعة الواحدة صباحا (23,00 ت غ) "هو لم يعد قيد الاحتجاز"، مضيفا انه تم افتعال "الكثير من الضجة حول لا شيء".