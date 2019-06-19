جنون الـVAR.. البرازيل تسجل هدفين وتتعثر أمام فنزويلا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

فشل منتخب البرازيل في تحقيق ثاني انتصاراته بسبب قوة دفاعات فنزويلا وتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد خلال مواجهتهما بكوبا أمريكا.

وتعادل منتخب البرازيل مع فنزويلا بدون أهداف ضمن مباراة الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكوبا أمريكا المقابة في البرازيل نسخة 2019.

ورفع منتخب البرازيل رصيده للنقطة رقم 4 بالتساوي مع بيرو بنفس الرصيد، بينما رفع منتخب فنزويلا رصيده لنقطتين بالمركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى.

وقام حكم المباراة التي أقيمت على ملعب " أرينا فونتي نوفا"، بإلغاء 3 أهداف للبرازيل، الأول بسبب خطأ على فيرمينو، والثاني والثالث بعد تدخل تقنية الـ"VAR".

تفاصيل المباراة

لم ينجح المنتخب البرازيلي في استغلال استحواذه على الكرة وضغطه على فنزويلا خلال أول 15 دقيقة وتسجيل أهداف وسط صمود دفاعي من فنزويلا.

وأهدر ناريس فرصتين للتهديف في ربع ساعة الأولى لصالح البرازيل، ونجح حارس فنزويلا والكر فارينيز في انقاذ تسديدة أرضية من أقدام ريشاليسون.

وكاد سولومون روندون لاعب فنزويلا أن يسجل هدفا عكس التيار لصالح منتخب بلاده من ضربة رأس في الدقيقة 19، لكنها مرت بجوار مرمى أليسون بيكر حارس البرازيل.

واصل منتخب البرازيل سيطرته على مجريات الأمور لكن دون أي نجاح في تسجيل هدف بسبب التنظيم الدفاعي الجيد لمنتخب فنزويلا.

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وفي الدقيقة 38، قام حكم المباراة بإلغاء هدف لصالح البرازيل عن طريق فيرمينيو، بسبب مخالفة على مهاجم البرازيل لصالح مدافع فنزويلا.

ولم يتغير الوضع مع انطلاق الشوط الثاني، ضغط برازيلي، ودفاع محكم من فنزويلا.

وكاد جيسوس أن يسجل الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة 57 من أحداث المباراة، لكن التسديدة لم تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 60، انطلق جيسوس، وسدد كرة اصطدمت بمدافع فنزويلا، عادت لفيرمينو، مررها من جديد لجيسوس، ليسجل هدفا للبرازيل.

لكن حكم المباراة، طلب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد، وبعد مراجعة اللقطة، قام بإلغاء الهدف، بسبب تسلل فيرمينو، لتعود المباراة سلبية من جديد.

وعاد حكم المباراة من جديد ليلغي هدفا لصالح البرازيل أحرزه كوتينيو في الدقيقة 88 من أحداث المباراة، بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

واحتسب حكم المباراة 7 دقائق وقت بدل ضائع، ثم أضاف دقيقتين، وكاد فيرناندينيو أن يخطف هدف الإنتصار للبرازيل في الدقيقة 90+9، لكن ضربة الرأس تذهب بجوار القائم.