النشرة الرياضية.. اعتقال بلاتيني بسبب الفساد.. وميدو يعلق على إحالته للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019، والتي جاء على رأسها اعتقال ميشيل بلايتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي السابق.
وجاءت أبرز أخبار أمس (الثلاثاء) كالتالي:
تقارير: القبض على ميشيل بلاتيني في قضية "فساد مونديال قطر"
هداف النصر يكشف لمصراوي كواليس توقيعه للأهلي وتفاصيل عقده الجديد
الأهلي ينفي لمصراوي مفاوضاته مع هداف النصر
أحمد عيد عبد الملك يعلن اعتزال كرة القدم
"أنا مش مجنون".. أول تعليق لميدو على إحالته للتحقيق
بالصور.. أحمد شوبير يكشف كواليس أغنية حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا
رسميا.. حسام غالي يجدد تعاقده مع الجونة
المنتخب يعلن جاهزية سليمان لمباراة زيمبابوي
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