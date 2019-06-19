رياضة | أمم أفريقيا 2019: الفراعنة "نمبر وان".. والعرب لفك نحس اللقب الوحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمم أفريقيا 2019: الفراعنة "نمبر وان".. والعرب لفك نحس اللقب الوحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها الملاعب المصري بداية من يوم 21 يونيو الجاري بعد انسحاب الكاميرون من تنظيم البطولة لعدم الجاهزية.

وشهدت النسخة الماضية لعام 2017 تتويج منتخب الكاميرون باللقب للمرة الخامسة في تاريخه على حساب مصر بعد الفوز بالمباراة النهائية بنتيجة هدفين لهدف.

فيما تأمل الجماهير العربية في أن يذهب لقب النسخة المقبلة لأحد المنتخبات العربية المشاركة وهي؛ (مصر والمغرب وتونس والجزائر) حيث يتواجد لدى كل فريق العناصر التي تساعد على عمل إنجاز مميز هذا العام.

- الطريق إلى الثامنة (الأكثر تتويجاً):

يسعى منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري للتتويج بالكأس الثامنة في تاريخها، حيث يملك الفراعنة 7 ألقاب سابقة آخرها كان عام 2010 عندما فازوا على غانا بهدف نظيف في النسخة التي استضفتها أنجولا.

7 ألقاب: (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010).

- كسر رقم (1):

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يعد منتخب مصر هو صاحب الانجاز في عدد مرات التتويج باللقب ما بين المنتخبات العربية كالتالي:

* المغرب: مرة واحدة 1976

* تونس: مرة واحدة 2004

* الجزائر: مرة واحدة 1990

* السودان: مرة واحدة 1970

- منتخب المغرب:

يقع أسود الأطلسي ضمن المجموعة الرابعة مع ساحل العاج وجنوب أفريقيا وناميبيا وهي مجموعة صعبة لكن الأسود لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين أمثال حكيم زياش ويونس بلهندة ونور الدين أمرابط وهي عناصر جيدة ولكن يجب أن يكون بين المجموعة انسجام وروح واحدة.

- منتخب تونس:

لا تقل عناصر منتخب نسور قرطاج عن أي فريق عربي مشارك في الكان فعناك لاعبين رائعين مثل يوسف المساكني والحارس فاروق بن مصطفى.

ويقع منتخب تونس في مجموعة تضم كلاً من؛ مالي وموريتانيا وأنجولا وحظوظ نسور قرطاج في التأهل للدور التالي كبيرة للغاية.

- منتخب الجزائر:

دائما ما يكون الخضر خصم صعب على المنافسين بسبب قوة العناصر المتواجدة مثل رياض محرز وياسين إبراهيمي وفيجولي.

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة مع كينيا والسنغال وتنزانيا وفرص الخضر في التأهل متاحة بالتأكيد.