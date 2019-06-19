رياضة | مفاجأة.. صفقة القرن في الأهلي تطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صفقة القرن في الأهلي تطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة من العيار الثقيل، طلب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي من إدارة ناديه الرحيل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب غموض موقفه مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي حتى يستعيد مستواه الفني والبدني.

وطلب صلاح محسن إعارته لأحد أندية الدوري المصري وكلف وكيله بالبحث عن عرض خارجي للرحيل عن النادي الأحمر بسبب صعوبة مشاركته في الموسم الجديد.

يذكر أن صلاح محسن خرج من حسابات لاسارتي في الفترة الماضية لأسباب فنية ويحاول سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي إقناعه بالاستمرار لمدة موسم جديد.

وكان صلاح محسن قد انضم للأهلي في صفقة أطلق عليها صفقة القرن بعدما كلفت خزائن الأهلي 38 مليون جنيه لتصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري في هذا الوقت.