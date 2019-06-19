رياضة | وجدي كشريدة ينعي شقيقه برسالة مؤثرة

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نعى وجدي كشريده لاعب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم وفاه شقيقه الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكتب كشريده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " "الله يرحمك.. الله اختارك.. إن شاء الله في الجنة.. إنا لله وإنا اليه راجعون".