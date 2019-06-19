رياضة | المغرب تسابق الزمن للحاق نجم أسود الأطلس بمباراة ناميبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب تسابق الزمن للحاق نجم أسود الأطلس بمباراة ناميبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المغرب أن الجهاز الطبي لأسود الاطلس يحارب الزمن من أجل تجهيز غانم سايس مدافع المنتخب وإخضاعه لعلاج مكثف من أجل اللحاق بمباراة منتخب بلاده ضد ناميبيا.

وكان سايس قد تعرض إلى إصابة على مستوى الركبة في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده بزامبيا وإنتهت بفوز الرصاص النحاسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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