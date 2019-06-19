رياضة | بيرو تضرب بوليفيا 3-1 في كوبا أمريكا وتتصدر المجموعة الأولى مؤقتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرو تضرب بوليفيا 3-1 في كوبا أمريكا وتتصدر المجموعة الأولى مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب بيرو، في تحقيق فوزًا كبيرًا ومهمًا على حساب نظيره منتخب بوليفيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2019.

تقدم المنتخب البوليفي بهدف أحرزه ميرتينز مورينو لهدف في الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء.

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وقبل نهاية الشوط الأول بثواني نجح باولو جيريرو في تسجيل هدف التعادل لمنتخب بيرو.

وفي الشوط الثاني شن منتخب بيرو هجوما قويا على دفاعات بوليفيا، ونجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق المهاجم جيفرسون فارفان، وفي الدقيقة 96 نجح البديل إديسون فلوريس بتسجيل الهدف الثالث لبيرو.

بهذا الفوز رفع المنتخب البيروفي رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتا لحين إقامة مباراة البرازيل وفنزويلا، فيما تتزيل بوليفيا المجموعة بعد خسارة ثانية على التوالي دون نقاط.