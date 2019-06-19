رياضة | التشكيل الأساسي للبرازيل في مواجهة فنزويلا بكوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الأساسي للبرازيل في مواجهة فنزويلا بكوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تيتي المدير الفني لمننخب البرازيل، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب فنزويلا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : دانيل الفيس - ماركينيوس - تياجو سيلفا - فيلبي لويس.

Advertisements

خط الوسط : كاسيميرو - ارثور - كوتينهو - ريتشارلسون - ديفيد نيريس.

خط الهجوم : روبرتو فيرمينيو.

ونجح المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز على منتخب بوليفيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء أحرز كوتينهو هدفين منهم، وسجل إيفرتون الهدف الثالث للسيليساو.

بينما تعادل منتخب فنزويلا مع منتخب بيرو بنتيجة سلبية، في مباراة شهدت إثارة كبيرة من حيث إضاعة الفرص، حيث أهدر لاعبو الفريقين الكثير من الفرص خلال أحداث اللقاء في الشوط الثاني.