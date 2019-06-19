رياضة | رسميا.. الأهلي يتخذ خطوة جديدة لحسم صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يتخذ خطوة جديدة لحسم صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو النادي الأهلي، في التفاوض بشكل رسمي مع مسئولي نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، لضم رمضان صبحي بشكل نهائي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادر شوقي وكيل اللاعب، أن مسئولي الأهلي قاموا ب تحرك جديد للتفاوض على ضم رمضان صبحي.

وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية : "الأهلي بدأ الحديث بشكل رسمي خلال الساعات الماضية مع نادي هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي".

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وتابع وكيل رمضان صبحي "أول الخطوات الرسمية بين الأهلي والنادي الانجليزي بدأت منذ ساعات ماضية، الأهلي استفسر عن امكانية ضم رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة".

وأكمل شوقي : "لا أستطيع الكشف عن رغبة الأهلي إذا كانت لضم رمضان صبحي بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، هذا أمر يخص الأهلي، ولكن الأكيد أن الأهلي بدأ التحرك بشكل رسمي بالفعل".

وكان الأهلي قد استعار رمضان صبحي فى يناير الماضي لمدة 6 أشهر تنتهي فى 30 يونيو الجاري ، وأبدي اللاعب رغبته فى البقاء بالقلعة الحمراء، خاصة بعد هبوط نادي الإنجليزي.