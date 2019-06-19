رياضة | تقارير.. مفاجأة كبرى حول انتقال جريزمان ونيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. مفاجأة كبرى حول انتقال جريزمان ونيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الأيام القليلة المقبلة عدد من الصفقات المفاجئة وذلك في ظل منافسة الفرق الأوروبية الكبرى على ضم بعض النجوم البارزين وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية برازيلية أن نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان يقترب من العودة لنادي برشلونة مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لاعبين آخرين ضمن الصفقة وهم؛ "أومتيتي أو راكيتيش أو ديمبلي".

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