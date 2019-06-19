اونلاين | الشوط الثاني .. مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر (تغطية مباشرة) في copa americia

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انتهى الشوط الأول لمباراة المنتخب البرازيلي ضد نظيره الفنزويلي في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2019، وقدم المنتخب البرازيلي شوط أول قوي ونجح في تسيد اللقاء وأهدر العديد من الفرص، فيما ظهر المنتخب الفنزويلي مشاكسا في العديد من الهجمات المرتدة.

كورة لايف مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا:

لاصوت يعلو فوق صوت بطولة كوبا أمريكا والتي تقام حاليا في البرازيل، ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق فوزا هاما في مباراة اليوم لضمان التأهل للدور ربع النهائي للبطولة، بعدما نجح في تحقيق الفوز في أولى مبارياته بثلاثية نظيفة على حساب نظيره المنتخب البوليفي ، بينما تعادلت فنزويلا في الظهور الأول بهذه النسخة سلبيا مع منتخب بيرو.

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يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا:

يفتقد المنتخب البرازيلي في هذه البطولة لنجمها الأول نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان والذي تعرض لإصابة قوية أمام قطر في المباراة الودية التي سبقت البطولة، وسيعول تيتي كثيرا في موقعة الليلة على قدرات اليسون حارسه المميز واختراقات دانيل الفيش وبيريرا أطراف السيلساو ومهارات كوتينيو نجم برشلونة.

موعد مباراة البرازيل وفنزويلا والقنوات الناقلة:

تقوم قناة بي ان سبورت الرياضية بنقل المباراة في بث حي ومباشر ويتولي المعلق التونسي المخضرم رؤوف خليف التعليق على اللقاء،رابط yalla shoot مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر اليوم الاربعاء 19 / 6 / 2019 الجولة رقم 2 في بطولة كوبا امريكا 2019 Max beIn