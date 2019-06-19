اونلاين | رابط yalla shoot بلس مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا يلا شوت بث مباشر كورة لايف البرازيل كوبا أمريكا COPA

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يستضيف المنتخب البرازيلي ضيفه منتخب فنزويلا على ملعب إستاد أرينا فونتي نوفا في الساعات الأولى من فجر يوم الاربعاء التاسع عشر من شهر يونيو لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا التي تقام على الأراضي البرازيلية حتى السابع من شهر يوليو المقبل.

وكان المنتخب البرازيلي قد نجح في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على حساب المنتخب البوليفي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد المورومبي يوم السبت الخامس عشر من شهر يونيو حيث أحرز كوتينيو هدفين وإيفرتون سوسا سواريس هدفاً.

في المقابل يدخل المنتخب الفنزويلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي مع منتخب بيرو في الجولة الأفتتاحية للمجموعة الأولى يوم السبت الماضي في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد غريميو أرينا.

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ويعول المنتخب البرازيلي على خدمات كوتينيو نجم برشلونة من أجل قيادة السامبا لتحقيق اللقب وذلك بعد غياب نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا عن البطولة بداعي الإصابة في مباراة قطر الودية التي أقيمت فجر الخميس الماضي.

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