بيرو تفوز علي بوليفيا بثلاثية في كوبا أمريكا

رضا علي

فازمنتخب بيرو على نظيره البوليفي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، في منافسات الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى على ملعب الماراكانا بكوبا أمريكا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، حيث تقدمت بوليفيا منذ الدقيقة 28 من ركلة جزاء نفذها مارسيلو مورينو .

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وادرك المهاجم المخضرم باولو جيريرو التعادل لبيرو في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الاول .

وفي الشوط الثاني، أهدى جيفرسون فارفان، التقدم لمنتخب بيرو في الدقيقة 55، بعد أن ارتقى عاليا لكرة عرضية من جيريرو، وحول الكرة برأسه في الشباك.