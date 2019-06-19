البرازيل واستراليا إلى الدور الثاني من مونديال السيدات

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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باتت المهاجمة البرازيلية مارتا أفضل هدافة في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم في فئتي الرجال والسيدات بمنحها الفوز لمنتخب بلادها على إيطاليا 1-صفر الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال السيدات في مدينة فالنسيان الفرنسية.

وجاء هدف مارتا (33 عاما) من ركلة جزاء في الدقيقة 74، فرفعت رصيدها الى 17 هدفا في 5 نسخ من النهائيات (2003 و2007 و2011 و2015 و2019) لتتخطى الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا في 4 نسخ من النهائيات).

وكانت مارتا التي توجت افضل لاعبة في العالم ست مرات، سجلت هدفا من ركلة جزاء أيضا في مرمى استراليا (2-3) في المباراة الثانية ضمن دور المجموعات من هذه النسخة من كأس العالم.

وعند السيدات، تتفوق مارتا على الألمانية بيرغيت برينتس والأميركية آبي وامباش (كلتاهما 14 هدفا) ثم الأميركية الأخرى ميشيل ايكرز (12 هدفا).

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ولحقت البرازيل بإيطاليا إلى الدور ثمن النهائي ولكن كأحد أفضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها إلى 6 نقاط بفارق الأهداف خلف أستراليا التي انتزعت المركز الثاني بفوزها الكبير على جامايكا 4-1 بفضل سوبر هاتريك لسامانتا كير (11 و42 و69 و83)، اما هدف جامايكا وهو الأول لها في تاريخها في النهائيات، فسجلته هافانا سولون (49).

وكانت إيطاليا ضامنة تأهلها إلى الدور ثمن النهائي قبل المباراة.

وفي الدور ثمن النهائي، تلتقي أستراليا مع النروج ثانية المجموعة الأولى، فيما تنتظر البرازيل على غرار إيطاليا المتصدرة نهاية الدور الأول لمعرفة منافستيهما في ثمن النهائي والتي قد تكون على الأرجح بالنسبة للسيليساو، فرنسا المضيفة ومتصدرة المجموعة الأولى.

شاهد ملخص مباراة البرازيل وإيطاليا

شاهد ملخص مباراة جامايكا واستراليا