شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب بوروندي تصل إلى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة منتخب بوروندي إلى الإسكندرية، مساء الثلاثاء، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

كان في استقبال بعثة المنتخب البوروندي سفي مقر إقامتهم في الإسكندرية لجنة المراسم والبروتوكول والإعلام، حيث قام أعضاء اللجنة بتقديم باقات الورود لبعثة الفريق الضيف.

تلعب بوروندي ضمن منتخبات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا، غينيا، مدغشقر، وتواجه نيجيريا في افتتاحية المجموعة.

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وجاءت قائمة المنتخب البوروندي لتشمل في حراسة المرمى: جوناثان ناهيمانا وجوستين نديكومانا وآرثر ماك أراكازا.

المدافعون: فريدريك نسابيومفا، موسى عمر، ديفيد نشميريمانا، نغاندو عمر، كريستوف ندواروجيرا، كريم نيجيجيمانا.

لاعبو الوسط: بايروت كويزيرا وجايل بيجريمانا وجايل دوهايندافي ومصطفى فرانسيس وانوك نسابوموكاما وشاسير ناهيمانا.

مهاجمون: فيستون عبدالرزاق، وسيدو براهينو، ومحمد أميسي، وسيدريك أميسي، وشاباني حسين، وإلفيس كامسوبا، ولاوديت مافوغو، وسليماني نديكومانا.