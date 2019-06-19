شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: تنظيم «أمم أفريقيا» بداية جيدة لطلب استضافة كأس العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إن المسابقة التي تستضيفها مصر 21 يونيو الجاري ستكون بداية جيدة لاستضافة كأس العالم.

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أضاف في تصريحات لقناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء: «كل قطاعات الدولة تعمل بمنتهى القوة لإظهار كأس الأمم في أبهى صورة من مصر».

تابع: «نسعى لأن تكون مصر بين الدول المتطورة التي تستضيف كأس العالم خلال 10 أو 15 عاما على الأكثر»، مشيرًا إلى نفاد تذاكر مباراة الافتتاح.