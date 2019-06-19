شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: تنظيم «أمم أفريقيا» بداية جيدة لطلب استضافة كأس العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إن المسابقة التي تستضيفها مصر 21 يونيو الجاري ستكون بداية جيدة لاستضافة كأس العالم.
أضاف في تصريحات لقناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء: «كل قطاعات الدولة تعمل بمنتهى القوة لإظهار كأس الأمم في أبهى صورة من مصر».
تابع: «نسعى لأن تكون مصر بين الدول المتطورة التي تستضيف كأس العالم خلال 10 أو 15 عاما على الأكثر»، مشيرًا إلى نفاد تذاكر مباراة الافتتاح.
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