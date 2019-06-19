السعوديان الزغيبي والطريفي يقودان الصين وبلغاريا

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جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة) أسند الاتحاد الدولي لكرة الطائرة للحكمين السعوديين خالد الزغبي (حكم أول)، وأمين الطريفي (مراقب تقنية الفيديو)، إدارة مباراة الصين وبلغاريا في الدوري العالمي للكرة الطائرة، إذ يشارك الزغيبي والطريفي في البطولة بدعوة من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة وهي من أقوى بطولات العالم (بطولة النخبة)، وكان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للطائرة ورئيس لجنة الحكام عبدالله العدوان، أجرى أمس اتصالاً هاتفياً بالحكمين وأشاد بالمستويات التي قدماها في الحدث العالمي وهما يمثلان الواجهة الجيدة للتحكيم السعودي، مشيداً بالدعم الذي يجده الحكام السعوديون، ومؤكداً أن الدورات التطويرية التي استحدثها اتحاد اللعبة أثمرت الكثير من الإنجازات وأبرزها دعوة الحكام السعوديين لإدارة أهم البطولات العالمية.

أسند الاتحاد الدولي لكرة الطائرة للحكمين السعوديين خالد الزغبي (حكم أول)، وأمين الطريفي (مراقب تقنية الفيديو)، إدارة مباراة الصين وبلغاريا في الدوري العالمي للكرة الطائرة، إذ يشارك الزغيبي والطريفي في البطولة بدعوة من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة وهي من أقوى بطولات العالم (بطولة النخبة)، وكان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للطائرة ورئيس لجنة الحكام عبدالله العدوان، أجرى أمس اتصالاً هاتفياً بالحكمين وأشاد بالمستويات التي قدماها في الحدث العالمي وهما يمثلان الواجهة الجيدة للتحكيم السعودي، مشيداً بالدعم الذي يجده الحكام السعوديون، ومؤكداً أن الدورات التطويرية التي استحدثها اتحاد اللعبة أثمرت الكثير من الإنجازات وأبرزها دعوة الحكام السعوديين لإدارة أهم البطولات العالمية.

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