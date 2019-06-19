شكرا لقرائتكم منتخب الجودو يصل القاهرة بعد المشاركة فى معسكر تدريبى بكرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل فجر اليوم ،الأربعاء، بعثة منتخب الجودو اليوم قادمة من كرواتيا بعد المشاركة فى معسكر تدريبى مشترك أقيم فى الفترة من 9 الى 18 يونيو الجارى.

كان اتحاد الجودو رئاسة مطيع فخر الدين قد نظم عدة معسكرات داخلية و خارجية للاعبى المنتخب فى إطار الاستعداد للبطولات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

وضمت قائمة المنتخب فى البطولة كل من حمد عبد الموجود، أحمد على، محمد محيى، على عيد، محمد عبد العال، عبد الرحمن محمد، حاتم عبد الآخر، أحمد وحيد، بالإضافة إلى ميسرة النجار.

يذكر أن البعثة يرأسها مرزوق محمد نائب رئيس اتحاد الجودو .