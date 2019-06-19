شكرا لقرائتكم أحمد حسن: لاعبى الفراعنة الحاليين يفتقدون عنصر الخبرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن لاعبى الفراعنة الحاليين يفتقدون عنصر الخبرة خلال المشاركة فى مباريات بطولة الأمم الأفريقية التى تنطلق الجمعة المقبل بمصر بسبب صغر السن.

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وأوضح أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت أن محمد صلاح وأحمد المحمدى ووليد سيلمان و عبدالله السعيد لديهم الكثير ليقدموه مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم القادمة بسبب خبرتهم القوية وقدرتهم على التحدث مع اللاعبين ورفع الضغط .

وأشار أحمد حسن أن منتخب مصر حقق بطولة الأمم الافريقية عام 2006 رغم أنهم ليسوا من أفضل المنتخبات المشاركة فى البطولة .