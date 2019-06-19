موعد مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا اليوم في كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة| ترتيب مجموعة قطر في...

موعد مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا اليوم: سنعرض عليكم موعد وتوقيت بداية متابعة مباراة قطر اليوم ضد كولومبيا، وذلك في ثاني مباريات المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2019، وموعد مباراة كولومبيا وقطر اليوم الأربعاء، هي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من دور مجموعات كوبا أمريكا 2019، والتي ستجمع المنتخبين على أرضية ملعب المورمبي.

موعد مباراة قطر وكولومبيا اليوم الأربعاء

جاء في جدول مباريات المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2019، انه موعد مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا القادمة في مباريات الجولة الثانية، سيكون هو اليوم الأربعاء الموافق ل 19 يونيو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة كولومبيا وقطر اليوم مباشرة، في تمام الأوقات التالية بالأسفل.

التوقيت المنطقة 21.30 بتوقيت لندن 22.30 بتوقيت المغرب 22.30 بتوقيت تونس 22.30 بتوقيت الجزائر 23.30 بتوقيت مصر 23.30 بتوقيت السودان 00.30 بعد منتصف اليل “صبيحة يوم الخميس” بتوقيت مكة المكرمة 00.30 بعد منتصف اليل “صبيحة يوم الخميس” بتوقيت بغداد والدوحة ودمشق.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وكولومبيا مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب القطري والمنتخب الكولمبي مباشرة اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 3، وقناة ماكس أش دي 4، وسيتواجد في التعليق على المباراة كل من المعلق يوسف سيف، والمعلق حسن العيدوس، وعماد الحوسنى.

ترتيب مجموعة المنتخب القطري الان

وقبل موعد مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا اليوم الأربعاء الموافق ل 19-6-2019، يتواجد المنتخب الكولمبي في المركز الأول من المجموعة، وذلك برصيد ثلاثة نقاط، حققها زملاء خاميس رودريغز، بعد تحقيق الفوز في المباراة الماضية، على حساب المنتخب الأرجنتيني، بنتيجة هدفين دون رد.

وفي المقابل يدخل منتخب قطر، موعد مباراة كولومبيا اليوم الأربعاء، وهو يتواجد في المركز الثاني بجانب منتخب الباراغواي، برصيد نقطة واحدة لكل طرف، بعد تعادل الطرفين في المواجهة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

جدول ترتيب مجموعة المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2019

المنتخب عدد النقاط عدد المباريات منتخب كولومبيا ثلاثة نقاط مباراة واحدة منتخب قطر نقطة واحدة مباراة واحدة منتخب باراجواي نقطة واحدة مباراة واحدة منتخب الأرجنتين صفر نقطة مباراة واحدة

مباراة قطر وكولومبيا اليوم

مما يجعل موعد مباراة قطر وكولومبيا القادمة الأربعاء، يبحث من خلالها كل طرف على تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يطمح المنتخب القطري، من خلال لعبة منتخب قطر “مباراة الأدعم” إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي، وضمن التأهل بشكل رسمي إلى مباريات الدور القادم من كوبا أمريكا 2019.

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وفي الطرف الأخر يدخل منتخب قطر، مباراة كولومبيا، وهو يبحث على تحقيق مفاجئة، والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية، من أجل البقاء في المنافسة، على التأهل إلى مباريات الدور المقبل، مما يزيد من الإثارة في المباراة المنتظرة بين الطرفين.

مباراة قطر وكولومبيا

قبل موعد مشاهدة مباراة المنتخب القطري والكولمبي اليوم الاربعاء في مباريات الجولة الثانية من المجموعة، حيث أكد مدافع المنتخب العنابي طارق سلمان، انه مهمة منتخب الادعم ضد كولومبيا، ليست مستحيلة، وأضاف أنه جميع اللاعبين مستعدون للمواجهة المنتظرة، وفي نفس الوقت أكد على صعوبة مواجهة منتخب قوي مثل منتخب كولومبيا.

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