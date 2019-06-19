brazil لايف بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا YouTube Copa América كورة لايف HD رابط...

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بث الاسطورة مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا:

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كورة لايف مشاهدة مباراة البرازيل ضد فنزويلا:

ترتيب المجموعة الأولى :-

1- البرازيل 3 نقاط.

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2- بيرو نقطة واحدة.

3- فنزويلا نقطة واحدة.

4- بوليفيا بدون نقاط.

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