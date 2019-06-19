الفوز الأول.. بيرو تضرب بوليفيا بثلاثية في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

عزز منتخب بيرو فرص تأهله لربع نهائي كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، بعدما حقق انتصاره الأول بالبطولة على حساب بوليفيا.

ونجح منتخب بيرو في العودة بعد التأخر بهدف، ليضرب بوليفيا بثلاثية في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الأولى لمسابقة كوبا أمريكا 2019.

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ورفع منتخب بيرو رصيده للنقطة رقم 4 في المركز الأول بشكل مؤقت بترتيب جدول المجموعة، بينما بوليفيا بقت في مؤخرة الجدول بدون أي نقطة.

وافتتح مارسيلو مورينو أهداف المباراة لصالح بوليفيا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وتعادل باولو جيريرو لبيرو في الدقيقة 45 من أحداث اللقاء.

وأضاف جيفرسون فارفان الهدف الثاني لصالح بيرو من ضربة رأس في الدقيقة 55، واختتم الثلاثية إديسون فلوريس في الدقيقة 6+90 بطريقة رائعة في شباك حارس بوليفيا.