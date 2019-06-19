تقارير: ميسي يطالب برشلونة باستعادة نيمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكدت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني يريد استعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الفريق الكتالوني هذا الصيف استعدادًا للموسم الجديد.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن ميسي طلب من رئيس النادي جوزيف ماريا بارتوميو عودة نيمار إلى برشلونة، بعد هروبه إلى "PSG" في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة تدرس إقحام أنطوان جريزمان ضمن الصفقة، رغم أن الفرنسي لا يزال لاعبًا في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث توصل البارسا لاتفاق مع اللاعب في مارس الماضي.

وكان برشلونة اتفق مع جريزمان على الراتب الذي يتقاضاه مع النادي بالفترة المقبلة، وتم الاتفاق على انضمامه للبارسا في أول يوليو المقبل، حيث سيتقلص الشرط الجزائي وقتها من 200 إلى 120 مليون يورو.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يريد أن ينضم جريزمان إلى باريس بناء على بنود الاتفاق الذي توصل إليها البارسا مع اللاعب، وبالتالي سيتعين على نجم أتلتيكو أن يقرر ما إذا كان مستعدًا لتغيير خططه.

وأوضحت أن برشلونة إذا كسر اتفاقه مع جريزمان واستمثر الـ120 مليون يورو في ضم نيمار، فسيتعين عليه تخفيض راتب البرازيلي، حيث يتقاضى اللاعب مع باريس 36.8 مليون يورو لكل موسم.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة سيطلب أيضًا من نيمار سحب الدعوى المقدمة ضد النادي، والتي طالب خلالها اللاعب بعد رحيله الحصول على الجزء الثاني من مكافأة تجديد عقده، والمقدرة بـ30 مليون يورو.

يُذكر أن ميسي زامل نيمار لمدة أربعة مواسم، ونجح برشلونة بقيادة خط الهجوم "MSN" مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في التتويج بآخر ألقابه بالبطولة لأغلى دوري أبطال أوروبا في برلين عام 2015.